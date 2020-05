Radiofreccia: WALLY si racconta e ci rivela qualche aneddoto divertente

Abbiamo intervistato Wally, speaker di RadioFreccia, che ci ha raccontato di questo periodo in radio, tra la sua rubrica Wine &Rock e qualche aneddoto.

Continuano le nostre interviste agli speaker di RadioFreccia: questa volta abbiamo intervistato Wally, che ci ha raccontato come ha affrontato questo periodo in radio, in seguito all'emergenza Coronavirus, tra la sua rubrica Wine &Rock e qualche aneddoto divertente. Un periodo in cui il lavoro come speaker è stato fondamentale per cercare di portare un po' di leggerezza tra gli ascoltatori, in un momento in cui sorridere era davvero difficile.

Wally si racconta in questa video-intervista, spiegandoci come ha portato avanti il suo lavoro in questi mesi, raccontandoci qualche aneddoto divertente della sua esperienza in radio e, soprattutto, dandoci qualche piccolo consiglio musicale per affrontare l'emergenza.