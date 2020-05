Da Bonzo a Beast: da dove vengono i soprannomi di John Bonham?

Proprio come Bonzo, Bonham amava inoltre le salsicce di maiale, in particolare quelle di marca Wall's. Le portava infatti sempre con sé per la colazione, affidandole al roadie degli Zeppelin perché "ne avesse cura". Testimone di questa strana passione fu addirittura David Bowie, il quale lo avrebbe raccontato divertito parecchi anni dopo.

È strano ricordare questo lato tranquillo, se comparato agli eccessi di cui Bonham si rese negli anni protagonista. Ma d'altronde, il batterista è sempre stato una figura ambivalente. Ancora prima dei Led Zeppelin, infatti, quando Bonham aveva iniziato a suonare all'interno di complessi locali; molti club, a causa del troppo rumore generato dalla sua batteria, gli avevano posto il veto.

E, in compagnia di Robert Plant, Jimmy Page e John Paul Jones, "Bonzo" non ci mise molto a trasformarsi in "The Beast", la bestia. Soffrendo probabilmente della lontananza dalla famiglia e dal figlio piccolo, Bonham reagì assumendo a dismisura alcolici e droghe. La conseguenza? Violenti cambiamenti di personalità.

A farne regolarmente le spese erano stanze d'albergo, che finivano distrutte, locali e qualche malcapitato, come Richard Cole, tour manager degli Zeppelin. E quella tragica morte, dopo l'ennesima sbornia, fu la conferma che il lato di "The Beast" aveva preso il sopravvento su quello di "Bonzo".

Dopo quel 25 settembre 1980, il simbolo scelto da Bonham in LED ZEPPELIN IV, se così si può chiamare l'album, assunse un altro valore.