La canzone dei Sex Pistols che sopravvisse ad arresti e censure

Rilasciata in concomitanza con il Giubileo d'Argento della Regina Elisabetta II, God Save The Queen è stata segnata dallo scandalo, come del resto il manager dei Sex Pistols, Malcolm McLaren, aveva predetto.

I membri del gruppo hanno sempre negato il collegamento tra la canzone e il venticinquesimo anniversario del Regno, tanto è vero che il singolo avrebbe dovuto intitolarsi almeno inizialmente No Future. Ma forse fu proprio quell'occasione a dare al brano, irriverente come non mai, la fama che ancora oggi si merita.

Dio salvi la regina - God Save the Queen è l'inno nazionale inglese. Un inno legato al passato, un passato di immobilismo e monarchia, bersaglio perfetto per un gruppo che voleva demolire tutto l'ordine costituito, "istituzioni fasciste" comprese.

God save the queen

The fascist regime

They made you a moron

Potential H-bomb. God save the queen

She aint no human being

There is no future

In England's dreaming.

Mentre alcuni giornali accusavano i Sex Pistols di tradimento e chiedevano la loro impiccagione pubblica, la BBC si dimostrò più moderata nella sua condanna. Etichettò infatti il testo come un esempio di "cattivo gusto grossolano" e, il 31 maggio 1977, la bandì dalle trasmissioni.

Alcuni grandi rivenditori di dischi come Woolworth, inoltre, si rifiutarono di vendere il singolo. Nonostante ciò, God Save the Queen ottenne un successo clamoroso, tanto da raggiungere il secondo posto della classifica UK Singles Chart e vendere, tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, oltre 150 mila copie al giorno.

Una settimana dopo il bando della BBC, i Pistols decisero inoltre di far sentire la loro esecuzione dal vivo al mondo intero. Così, si presentarono su una barca direttamente alla celebrazione del Giubileo d'Argento della Regina d'Inghilterra. L’idea? Fare una serenata a Sua Maestà, proprio di fronte al palazzo di Westminster.