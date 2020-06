La curiosa abitudine di Charlie Watts dei Rolling Stones

Per il batterista dei Rolling Stones non c'è solo la musica. Charlie Watts si diverte infatti a disegnare sempre gli stessi soggetti. Ecco quali.

Per la reunion virtuale con i compagni in occasione dell'evento benefico "One World: Together at Home" (ve ne abbiamo parlato qui), Charlie Watts ha chiesto alla signora che fa quotidianamente le pulizie in casa sua di filmarlo con l'iPhone.

Un concerto bizzarro, che il batterista dei Rolling Stones, in 79 anni di vita e quasi sessanta con la band di Mick Jagger, probabilmente non ha mai avuto modo di eseguire.

Eppure, per Charles "Charlie" Watts, che la rivista «Rolling Stone» considera a buon diritto tra i primi venti migliori batteristi della storia, non c'è sempre stata la musica. Durante l'adolescenza, Charlie frequentò infatti una scuola d'arte con un indirizzo letterario, nella zona nord di Londra, grazie alla quale ottenne un primo lavoro in una agenzia pubblicitaria.

Watts mantenne l'impiego fino al richiamo del rock, naturalmente, che imperversava insieme al blues nella capitale britannica degli anni Sessanta.

Allora, l'artista che, tempo prima, aveva trasformato in un tamburo rullante un vecchio banjo, scelse di dedicarsi alla musica in pianta stabile. E mai scelta fu più fortunata.

Il suo ingresso nei Rolling Stones avvenne prestissimo, nel 1963. Al gruppo, Watts portò il suo tocco jazz e blues, influenzato dalla scuola del chitarrista britannico Alexis Korner, ma anche una personalità quieta, riflessiva, in parte contrastante con l'immagine trasgressiva che gli Stones volevano invece fin da subito proporre ai loro fan.