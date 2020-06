Quando Tony Hadley degli Spandau Ballet fece vincere a un uomo 10.000 dollari

L'ex membro degli Spandau Ballet si è trovato al centro di un contenzioso per una mancata vincita a un quiz radiofonico. Ecco cosa è successo.

Pare che, di recente, il nome dell'ex membro degli Spandau Ballet sia tornato al centro dei riflettori per via di un messaggio inviato in supporto di un partecipante a un quiz radiofonico a Singapore.

In effetti, il 16 marzo scorso, l'emittente radiofonica singaporiana Gold 905 ha dato il via al Celebrity Name Drop Quiz, ovvero un quiz che prevedeva che i concorrenti riconoscessero 14 celebrità solo dalla voce, indicandone il nome corretto e completo. In più, non venivano trasmessi spezzoni di canzoni o dialoghi facenti parte di copioni cinematografici nelle quali la voce di tali celebrità sarebbe stata più riconoscibile, bensì veniva fatta leggere alle diverse star una singola parola dello slogan dell'emittente radiofonica in questione. In questo modo, le loro voci riunite avrebbero creato lo slogan completo.

Fra queste personalità c'era anche il membro fondatore degli Spandau Ballet che finì al centro di una controversia.

Sembrava un'impresa impossibile ma un partecipante in particolare – Muhammad Shalehan – dopo aver chiamato diverse centinaia di volte e dopo aver ascoltato le risposte giuste e sbagliate degli altri concorrenti, il 21 aprile scorso è riuscito finalmente a trovare la combinazione giusta di nomi, indicandoli tutti e 14.

Il premio, però, gli è stato negato perché secondo la giuria del programma il Signor Shalehan avrebbe sbagliato a pronunciare il nome di Hadley. La vincita è stata quindi assegnata a un altro concorrente che diede le stesse risposte qualche giorno dopo, il 6 maggio.

Così, è subito scattata la controffensiva dell'artista che, contattato da Shalehan, ha risposto con un video nel quale si diceva dalla parte del concorrente dato che, quest'ultimo, aveva pronunciato correttamente il suo nome.