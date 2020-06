I The Watch e John Hackett uniti per una cover dei Genesis, ascoltala qui

Gli italianissimi The Watch si sono uniti a John Hackett, fratello di Steve Hackett, per una cover speciale di Can-Utility And The Coastliners dei Genesis. Ascoltala qui.

Il prog italiano viene spesso sottovaluto o comunque ridimensionato rispetto all'importanza che questo genere ha in altri paesi. In realtà, come molti appassionati già sapranno, anche noi del Belpaese ci sappiamo difendere molto bene.

Un esempio tutto nostrano sono sono i milanesi The Watch. La band, molto influenzata dal sound dei Genesis, è in attività dal 1997 ed è solita coverizzare il loro materiale. Infatti, è proprio per i Genesis che il gruppo si è riunito insieme a John Hackett, fratello di Steve Hackett, coverizzando un pezzo della band britannica, ovvero Can-Utility And The Coastliners. Il brano, incluso nell'album del 1972 FOXTROT, è stato scritto proprio da Steve e si basa sulla leggenda di Canuto il Grande, un sovrano norreno.