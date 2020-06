Dave Swarbrick: il violinista che diede al folk un sound elettrico

Fu il primo musicista della scena folk inglese a suonare il violino elettrificato. E leggenda vuole che fosse entrato nei Fairport Convention per caso. Ecco la storia di Dave Swarbrick.

Il nome di Dave Swarbrick è noto a molti appassionati del folk, un po’ meno a coloro che, invece, preferiscono altri generi. Eppure, l'eredità che Dave lasciò al mondo musicale, dopo la sua morte, quel triste 3 giugno 2016, non sembra essersi mai esaurita.

Il pubblico conobbe per la prima volta il nome di Swarbrick nel 1969, quando il musicista apparve come turnista nel terzo album dei Fairport Convention: UNHALFBRICKING. Un anno molto prolifico per la band inglese, che aveva visto, oltre all'aggiunta di Swarbrick, anche l'ingresso di Sandy Denny, voce indimenticabile di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

A differenza di Sandy, sembra che in realtà Swarbrick non conoscesse i Fairport Convention, quando gli venne chiesto di unirsi a loro per le registrazioni. Eppure, quando suonò per il gruppo il violino, la viola, il mandolino e la chitarra, muovendosi tra gli strumenti con tanto agio da lasciare tutti a bocca aperta, poco importò che non fosse un fan della band. I Fairport lo accolsero immediatamente, prima come turnista, poi come membro fisso.