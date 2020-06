Cosa unisce David Bowie e Reeves Gabrels ai videogiochi?

Non tutti sanno che i due, nel 1999, mentre Gabrels proseguiva in parallelo la sua attività di collaboratore musicale (per i Cure di Robert Smith, tra gli altri artisti) e compositore di colonne sonore, si cimentarono in un progetto particolare: la soundtrack di un videogioco.

Non solo. Oltre a creare la colonna sonora del gioco sviluppato dalla Quantic Dream Omikron: The Nomad Soul, uscito nel 1999 su PC e nel 2000 su Dreamcast, Bowie e Gabrels ci misero, letteralmente, la faccia.

All'interno di The Nomad Soul, il giocatore può impegnarsi in combattimenti disarmati e armati, esplorare Omikron City e parlare con i personaggi non giocatori per far progredire la storia.

Il regista David Cage, per la sua opera, volle creare "un'esperienza cinematografica con immersione totale" e mescolare più generi. Perciò, oltre ad affidarsi a David Bowie e Reeves Gabrels per la composizione di dieci canzoni, utilizzò la loro immagine per alcuni personaggi.

Bowie in particolare interpreta due figure: un uomo di nome Boz e il cantante dei "The Dreamers", una band virtuale.