Il ritorno alle origini di Van Morrison

Con Morrison collaborò anche la figlia Shana che aveva già intrapreso la strada del cantautorato seguendo le orme del padre. In particolare, la voce di Shana è apprezzabile in due brani estratti dall'album: You Don't Know Me (cover del classico portato alla fama da Ray Charles) e I'll Never Be Free (altra cover di un pezzo del 1950 interpretato da Kay Starr e Tennessee Ernie Ford).

L'altra donna protagonista dell'album è l'allora compagna di Morrison (poi diventata prima moglie e poi ex) Michelle Rocca che compare sulla copertina in una foto in bianco e nero assieme a Morrison mentre i due portano a passeggio una coppia di levrieri. È interessante notare che si tratta della prima compagna a comparire su una copertina di Morrison da circa ventiquattro anni. L'ultima era stata l'allora moglie del cantautore Jane Rigsbee sulla copertina di TUPELO HONEY, album del 1971.