Quel primo concerto di Danilo Sacco con i Nomadi

Era il lontano 1993 quando Danilo Sacco fece la sua prima apparizione pubblica come voce dei Nomadi. Vi raccontiamo l'emozione di quel momento.

Danilo Sacco, appassionato di musica fin da piccolissimo, non era certo nuovo sulla scena musicale italiana quando, nel 1993, comparve per la prima volta al fianco degli storici Nomadi. Vi abbiamo invece parlato in questo articolo dell'unico volto femminile dello storico gruppo.

Durante la sua gioventù, si era già approcciato al mondo della musica come speaker radiofonico e, più avanti, come frontman dei Blue Alternativa, un gruppo che si era fatto conoscere nelle zone d'origine del cantante, nella provincia di Asti.

Dopodiché militò anche negli Underfire (poi diventati Comitiva Brambilla). Fu un periodo di formazione per Danilo che lo porterà, nel 1993, a entrare a far parte dei Nomadi prendendo il posto dell'ex storico frontman della band, Augusto Daolio, scomparso precocemente solo qualche mese prima. Così, dopo una telefonata del chitarrista Cico Falzone, Danilo entrò ufficialmente a far parte della band al fianco di un altro nuovo membro, Francesco Gualerzi con il quale avrebbe dovuto alternarsi alla voce.

Arriva il battesimo di fuoco: era il 13 marzo del 1993 e Danilo salì sul palco assieme ai Nomadi nella loro tappa a Levico Terme. Purtroppo, non potrà essere accompagnato dal suo compagno Gualerzi dato che, quest'ultimo, era stato ricoverato solo qualche giorno prima in ospedale per via di un malore.