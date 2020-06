Soul Asylum: la storia (e l’attrice) dietro alla hit “Just Like Anyone”

Purtroppo, il disco successivo, LET YOUR DIM LIGHT SHINE, non eguaglia il predecessore, probabilmente perché la Columbia Records interferì nel processo creativo.

I membri dei Soul Asylum si dichiarano però soddisfatti del loro lavoro e affermano che il progetto è coerente con l'intera discografia. Dave Pirner in particolare, nonostante le critiche che gli vengono mosse, si sente molto legato al contenuto dell'album.

Critiche e recensioni negative a parte, c'è una canzone in particolare che conquista il pubblico. Si tratta di Just Like Anyone, secondo singolo estratto che, grazie al suo videoclip, si guadagna un posto d'onore nelle classifiche di MTV e MuchMusic.

Girato a Los Angeles nell'estate del 1995, la clip vede la presenza dell'attrice Claire Danes, che interpreta una studentessa del liceo rifiutata e derisa dagli altri studenti perché ha due gobbe di brutto aspetto sulla schiena. Diversa dalle compagne, vorrebbe essere "proprio come tutti".

She's done wondering what it's like to be liked by everyone

And like everyone be just like anyone

And just wants to be so just like anyone.