The New Empire: guarda il tributo a Peter Banks degli Yes

I The New Empire hanno pubblicato una canzone-tributo per l'ex chitarrista degli Yes Peter Banks. Ascolta qui Faraway Friend.

Il chitarrista Fernando Perdomo, insieme a Marisol Koss (voce) e Mark Murdoch (batteria) formano i The New Empire, il gruppo che sta portando avanti l'eredità degli Empire, la band che lo stesso Banks aveva formato nel 1973 con la moglie Sidney Foxx.

Il gruppo ha deciso di pubblicare un tributo proprio per Peter Banks, il primo chitarrista degli Yes. La canzone in questione si chiama Faraway Friend ed è disponibile per l'ascolto qui sotto.

Questo singolo anticipa SECOND LIFETIME, l'album di prossima uscita che sarà interamente dedicato a Peter Banks, con brani provenienti dagli Empire, dai Flash e dagli Yes.

Tanti poi saranno gli ospiti all'interno di questo nuovo progetto: Sidonie Jordan, Dennis Atlas, Preston Murdock, Kame Akiyawa, Rikko Shonin, Julianne Spencer e Dave Kerzner, per citarne alcuni.

Ascolta qui Faraway Friend.