Alcuni dei più famosi casi di backmasking

Sapete cos'è il backmasking? Ve lo spieghiamo in questo articolo attraverso qualche esempio famoso di utilizzo di questa tecnica.

Se non siete del tutto nuovi al mondo dell'industria musicale forse avrete già sentito parlare di backmasking o di tecniche affini. Di cosa si tratta nello specifico?

Il backmasking (o backward masking) è quella tecnica di registrazione audio che consente di incidere i dischi al contrario. Non è di certo una tecnica recente dato che la sua invenzione viene fatta risalire alla fine dell'Ottocento e viene accreditata al noto inventore statunitense Thomas Edison. Questa tecnica, però, ha guadagnato notorietà in tempi più recenti, con l'avvento e l'ascesa del rock, dato che teorie più o meno complottiste la consideravano una tecnica utilizzata dagli artisti per inserire messaggi subliminali nei propri pezzi.

Un caso famosissimo che procurò non poche preoccupazioni alla band accusata di utilizzo improprio di backmasking fu quello che fece finire in tribunale i membri dei Judas Priest, del quale vi abbiamo parlato in questo articolo.

Quali sono stati altri famosi casi di backmasking della storia della musica?

I Led Zeppelin

Torniamo a parlare di Stairway to Heaven, il celeberrimo brano dei Led Zeppelin che, degli anni ha fatto molto discutere per via della possibile presenza all'interno del pezzo di parti registrate utilizzando proprio questa tecnica. Secondo alcuni il pezzo, se ascoltato al contrario, permetterebbe di sentire degli inni satanici. Per un'analisi più approfondita del brano, ecco un nostro articolo a riguardo.