10 cover di canzoni più famose delle originali

Dai Tears for Fears ai Nirvana, da Antonello Venditti a Whitney Houston: ecco dieci autori le cui cover sono diventate più famose delle canzoni originali.

Se anche voi almeno una volta nella vita avete battuto le mani a tempo di I Love Rock 'n' Roll, sentendovi un po' punk e scatenati proprio come Joan Jett, potrebbe stupirvi scoprire che la canzone era stata scritta dai The Arrows. Sono stati però proprio i Joan Jett & The Blackhearts a far raggiungere al pezzo la notorietà attuale.

Ecco qualche altro brano che ha subito la stessa sorte:

Jeff Buckley, Hallelujah (originale di Leonard Cohen)

Si tratta forse del caso più eclatante in cui la cover supera la notorietà dell'originale. Pubblicato dal cantautore canadese nel 1984, prima come parte dell'album VARIOUS POSITIONS e poi come singolo, il brano non ottenne il successo sperato. Successivamente, ne vennero date oltre centottanta reinterpretazioni, ma quella che raggiunse il massimo successo fu indubbiamente la cover di Jeff Buckley, risalente al 1994.

Nel 2009, durante un'intervista al «Guardian», Cohen rivelò che le numerose reincisioni del brano avevano costituito per lui una sorta di rivincita nei confronti della sua casa discografica, la Sony Music che, ai tempi, non aveva considerato l'album abbastanza buono.