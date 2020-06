Soft Machine: quella composizione “mostruosa”

Tra le tracce che i Soft Machine incisero per il loro album FOURTH, ce n'era una talmente complicata da lasciare stupefatto qualsiasi musicista. Ecco quale.

Nell'autunno del 1970, cinquant'anni fa, Robert Wyatt, Elton Dean, Hugh Hopper e Mike Ratledge entrarono negli Olympic Studios di Londra. I quattro membri dei Soft Machine trascorsero sei giorni in una piccola sala di incisione, accanto a quella, più grande, dove alcuni giganti del rock come i Beatles, gli Who o i Rolling Stones erano soliti registrare i loro dischi.

A differenza di quanto accadeva quando questi gruppi erano impegnati in sala di registrazione, fuori dagli studi non si radunarono molti giornalisti o fotografi inglesi. I media francesi, invece, la pensavano diversamente: appena si venne a sapere, infatti, che i Soft Machine erano al lavoro su un nuovo album, venne subito inviata una troupe televisiva per documentare il processo di incisione di FOURTH. Così lo spazio in sala, già abbastanza limitato, si riempì di altre persone e apparecchiature.

Insieme al quartetto era presente anche il contrabbassista Roy Babbington che, nell'arco di un paio d'anni, sarebbe entrato a far parte del gruppo a tutti gli effetti.