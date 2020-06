La prima volta in cui Janis Joplin si esibì con i Big Brother & the Holding Company

Ma com'era arrivata Janis Joplin nel gruppo?

Prima di scoprire la sua vocazione nei Big Brother, Janis Joplin non si considerava una performancer di prim'ordine. A bloccarla erano sicuramente i ricordi degli anni della scuola, in cui era stata spesso emarginata per il suo aspetto fisico e per le sue idee sull'uguaglianza tra bianchi e neri (ve ne abbiamo parlato qua). Durante i suoi primi anni a San Francisco, inoltre, Janis aveva sviluppato una dipendenza dall'eroina, che l'aveva consumata a tal punto da spingerla a tornare nella casa paterna, a Port Arthur, in Texas.

Sarebbe stato il suo amico e produttore musicale Chet Helms a spingerla a rimettersi in gioco e a metterla in contatto con la band che, in quel momento, cercava una vocalist.

Con i Big Brother, Janis Joplin scoprì la sua vera identità musicale: oggi la ricordiamo per la sua voce ruvida e rauca, per la frenesia che le rendeva impossibile non battere i piedi mentre si esibiva. Con la band, la Joplin si esibì in diversi locali della California, e nel 1967, durante il Festival di Monterey, la potenza della sua voce sul pezzo Ball and Chain abbagliò tutta la nazione.