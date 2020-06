Il miglior chitarrista di sempre? «Total Guitar» sceglie Brian May

Nello specifico, ricevuto il riconoscimento, Brian May ha dichiarato:

Sono assolutamente senza parole. Sono sbalordito. Devo dire che è completamente inaspettato. Ovviamente sono profondamente commosso dal fatto che la gente si senta così nei miei confronti. Non mi illudo che, tecnicamente, sono persino sull'albero dei grandi chitarristi. Immagino che questo mi dica che quello che ho fatto ha influenzato le persone, e questo significa molto per me. Non pretenderò mai di essere un grande chitarrista nel senso di, sai, un virtuoso. Credo che cercherò di suonare con il cuore e questo è tutto.

Il chitarrista dei Queen ha inoltre rivelato chi, secondo lui, avrebbe meritato la nomina. Si tratta di Jimi Hendrix, ritenuto spesso come uno dei migliori chitarristi di sempre e, per Brian May, grande fonte di ispirazione: