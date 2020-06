Lutto nella musica: è morta Bonnie Pointer, icona pop degli anni 70

Nel 1977 Bonnie lasciò le sorelle, firmò con la casa discografica Motown e iniziò una carriera solista, scalando le classifiche con la hit disco Heaven Must Have Sent You.

Il resto della formazione, invece, che continuò a farsi chiamare Pointer Sisters, conquistò un successo ancora più grande. Dopo l'addio di Bonnie, il trio ha infatti collezionato una hit dopo l'altra: He’s So Shy, Slow Hand,I'm So Excited e anche una favolosa versione di Fire di Bruce Springsteen.

La carriera di Bonnie, invece, è stata più modesta. La cantante, infatti, non ha mai ripetuto il successo di Heaven Must Have Sent You, nonostante l'energia che l'ha sempre contraddistinta, come disse nel 1979:

Sono stata la prima a farmi avanti e cantare in pubblico. Volevo far parte dello show business, anche quando tutti mi dicevano che non ce l’avrei fatta.

Vogliamo ricordarla oggi ascoltando la sua hit da solista, che nel 1978 raggiunse la posizione numero 11 della Billboard Hot 100 Chart.