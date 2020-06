Quando Vasco Rossi cantò i Radiohead (e non solo)

Nei primi anni Ottanta non era raro che Vasco Rossi cantasse Brown Sugar o Jumpin' Jack Flash dei Rolling Stones (leggi il nostro articolo), oppure Cocaine di Eric Clapton. Con il tempo però, il cantautore si è adattato sempre più al suo pubblico, realizzando cover di canzoni originali italiane oppure italianizzando brani stranieri. Ecco qui alcune delle sue reinterpretazioni più famose e, in alcuni casi, controverse:

Nel 1993, De Gregori aveva inciso il brano di Vasco Vita spericolata, aggiungendolo al suo album IL BANDITO E IL CAMPIONE. Due anni dopo, ricevette una telefonata dalla giornalista Rosanna Mani, che gli disse solo "Guarda che stasera ci sarà una sorpresa": Vasco aveva scelto di interpretare Generale per l'apertura del concerto "Rock sotto l'assedio", allo stadio di San Siro.

Due giorni dopo il concerto di Vasco, «il Blasco» riporta una telefonata avvenuta tra i due autori. Dalle parole di De Gregori emerge chiaramente l'apprezzamento per la cover del suo brano:

Mi sono sentito onorato perché… Beh adesso non sto qui a farti i complimenti, tanto lo sai cosa penso di te e sai che lo penso sinceramente e da tanti anni… Allora sentirti cantare una canzone mia così, apparentemente poco da Vasco, è stata una piacevolissima sorpresa, e poi vedertela fare con tanta gioia e con tanto rispetto e soprattutto in quell’occasione lì, che secondo me è stata un’occasione bella, intelligente, di fare musica… posso dire impegnata? (...). Vedere che si può fare con un gruppo rock, si può fare cantata come la canti tu, senza tradire un cazzo dello spirito della canzone, né della melodia o di altro. Tu non hai stravolto niente, no? Hai lasciato la cosa com’era, giustamente, facendone per una sera un po’ la tua bandiera. Spero tu abbia pensato la stessa cosa quando io ho fatto Vita spericolata, ma quello ce lo siamo già detti.