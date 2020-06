La triste storia di Judy Garland, la diva oltre l’arcobaleno

Nasceva il 10 giugno del 1922 l'attrice e cantante Judy Garland. La vita, per la Dorothy de "Il mago di Oz", non fu sempre facile da gestire.

Dalla cantante resa famosa da un brano come Somewhere Over the Rainbow ci si aspetterebbe una vita privata segnata da positività e ottimismo. Ma il destino decise di mettere a dura prova Judy Garland, all'anagrafe Frances Ethel Gumm.

Inizialmente, Judy venne baciata dal successo. Si esibiva infatti come attrice in alcune commedie leggere (i vaudeville dell'epoca) e assieme alle sue sorelle in un trio canoro, le Garland Sisters. Poi, arrivò il contratto con la Metro-Goldwin-Mayer (MGM), all'epoca una delle maggiori case di produzione cinematografica. I suoi ruoli al cinema la portarono a collaborare con personalità di spicco come Mickey Rooney e Gene Kelly.

Forse fu proprio il successo a spingere l'innocente Dorothy dalle scarpette rosse de Il mago di Oz - nei panni della quale la Garland cantò uno dei suoi pezzi più famosi, Somewhere Over the Rainbow - a fare uso di droga, prima battuta di arresto nel suo progetto di vita.