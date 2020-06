Cosa hanno in comune gli Skid Row e Caravaggio?

Ovviamente, un album di così ampia fama diede il via a una lunga serie di tappe nelle quali gli Skid Row suonarono live accanto, a volte, a giganti del rock. Nel 1992, per esempio aprirono le danze per i Guns 'N' Roses, al celeberrimo Monsters of Rock di Castle Donington.

Riguardo alla band di supporto per il tour promozionale dell'album, esiste un aneddoto interessante. Prima di scegliere i Pantera, gli Skid Row proposero il ruolo ai Nirvana che si stavano facendo strada sulla scena grunge.

I Nirvana - che per altro inizialmente avevano cambiato diversi nomi fra i quali figura anche Skid Row - scelsero di non accettare l'offerta ben consci dei vantaggi che avrebbero potuto trarne. La band, infatti, decise di declinare la proposta in quanto riteneva gli Skid Row "troppo omofobi" per via del controverso slogan sulla maglietta indossata in diverse occasioni dal frontman degli Skid Row, Sebastian Bach. La maglietta in questione recitava "AIDS kills fags dead" ("l'AIDS uccide i gay sul colpo") come ripresa ironica e fuoriluogo della pubblicità di un insetticida.

La copertina di SLAVE TO THE GRIND

Tornando all'album, è interessante soffermarsi sulla copertina, lavoro del padre del frontman degli Skid Row, il quale decise di ricreare una scena ambientata nel Medioevo ma con diversi tratti moderni, come l'uomo sullo sfondo che parla al telefono.

Per sottolineare questa dualità fra antico e moderno, all'interno della cover art venne inserita anche la figura di John F. Kennedy. La scena non si ferma alla copertina ma continua all'interno del booklet.