Come la voce di Brad Delp condusse i Boston al successo

Come iniziò l'avventura di Brad Delp nei Boston?

Attorno al 1969, una formazione embrionale di quelli che sarebbero stati poi i Boston già esisteva ed era composta dal polistrumentista e fondatore Tom Sholz, dal chitarrista Barry Goudreau e dal batterista Jim Masdea. Per il suo gruppo, Sholz stava cercando una voce piena, in grado di spaziare liberamente all'interno del proprio range vocale e di creare piacevoli armonie.

Il fondatore della band trovò ciò che cercava in Brad Delp, che venne ingaggiato come cantante. E il nome della formazione? Inizialmente, si chiamava Mother's Milk (dal 1973 al 1974 circa).

Nonostante i grossi sforzi dei membri del gruppo anche a livello economico per potersi permettere di registrare le proprie demo in uno studio anche solo semi-professionale, le etichette discografiche alle quali vennero presentati non sembravano interessate al loro lavoro.

Gli artisti, però, non si diedero per vinti. Un secondo set di registrazioni, con Scholz alla chitarra e il nuovo cantante Brad Delp, catturò infatti l'attenzione dei dirigenti della Epic Records con i quali, dopo aver cercato un nuovo batterista, la band strinse il primo contratto.

I musicisti ebbero così l'occasione di registrare tutte le demo in uno studio professionale di Los Angeles (anche se Sholz continuò a incidere le sue parti nello studio "artigianale" che si era costruito in cantina, in modo da mantenere il ritmo senza grossi sconvolgimenti).

Sembrerà strano ma il nome della band – Boston, dalla città nella quale venne originariamente creato il gruppo – venne scelto solo dopo che l'album d'esordio era già stato registrato e mixato.