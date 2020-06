Quella canzone dei Megadeth scritta per i Metallica

A pubblicare l'opera d'esordio fu un'etichetta indipendente, la Combat Records. Quest'ultima aveva concesso alla band 8000 dollari (più altri 4000 dopo l'inizio delle registrazioni) da investire nella produzione del disco. L'etichetta, infatti, aveva chiesto il licenziamento dell'ex produttore del gruppo di modo che i ragazzi potessero incidere il loro primo lavoro in completa autonomia.

Inizialmente, le cose non andarono proprio come sperato: gran parte di quegli 8000 dollari venne spesa per riempire le pance degli artisti e per "aiutarli a trovare la giusta ispirazione", con grande sperpero in alcool e droga.

Ciò che rimase venne, quindi, utilizzato per la registrazione e produzione dell'album che - forse anche per via dello scarso budget a disposizione - non fu eccellente a livello tecnico.

Nonostante ciò, non si può di certo dire che KILLING IS MY BUSINESS... AND BUSINESS IS GOOD! sia stato un flop: oltre alle moltissime recensioni positive che ricevette, il debut album dei Megadeth contribuì a segnare un nuovo standard per il nascente thrash metal, sottogenere del più ampio heavy metal che ancora stentava ad affermarsi e al quale la band losangelina diede sicuramente una grossa spinta.