La Jolly Roger Records annuncia quattro nuove uscite in vinile: tutte le esclusive

Ancillotti, Bud Tribe, Doctor Butcher e Grave Digger: ecco le nuove uscite discografiche firmate Jolly Roger Records, tutte rigorosamente in vinile.

La Jolly Roger Records, etichetta italiana attiva dal 2008, si è distinta da anni nel panorama musicale per il grande spazio riservato alle band metal del nostro paese. Annuncia dunque oggi con orgoglio due uscite discografiche, rigorosamente in vinile: il nuovo album di Ancillotti HELL ON EARTH, su licenza della Pure Steel, e l'album della Bud Tripe ROLL THE BONE, uscito originariamente solo in CD nel 2009 e finalmente disponibile anche nella versione LP.

Un'occasione per scoprire, per chi non la conoscesse, una band "a conduzione familiare" come gli Ancillotti, che vedono i fratelli Daniele "Bud", Sandro "Bid", il figlio del primo, Brian, con l'aggiunta di Luciano "Ciano" Toscani, toccare il traguardo del loro terzo album.

Potrete ascoltare anche la musica dei Bud Tripe, capitanati sempre da "Bud" Ancillotti, in un disco d'impatto che racchiude le radici e tutta l'essenza del metal, con una sorpresa: tre brani in madrelingua, un atto di amore verso i fan italiani che non hanno mai smesso di sostenere la band.

Entrambi i titoli, come da tradizione Jolly Roger Records, saranno stampati in formato vinile, con le prime 100 copie su LP colorato: HELL ON EARTH in rosso e ROLL THE BONE in "bone".

Entrambi i vinili usciranno il 31 luglio, ma sono già disponibili in pre-order qui:

Ancillotti, HELL ON EARTH pre-ordini aperti qui.

Bud Tripe, ROLL THE BONE pre-ordini aperti qui.