John Lennon e Yōko Ono: l’amore e l’impegno dietro a “Imagine”

Nel 1971 venne pubblicata Imagine, co-prodotta da John Lennon e Yōko Ono. Oggi considerata da molti un inno al pacifismo e alla fratellanza mondiale, la canzone porta avanti ideali anticonvenzionali, anti-nazionalisti e anti-capitalisti. Yōko Ono a tal proposito affermò che il messaggio del brano si sarebbe potuto sintetizzare in queste parole:

Il brano fu composto da John Lennon nel 1971, nella sua residenza a Thiennurst Park, in Inghilterra. Il musicista completò il testo in una sola sessione, con Yōko al suo fianco. La donna assistette dunque alla scrittura:

Imagine there's no countries

It isn't hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion, too

Imagine all the people

Living life in peace

You, you may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you will join us

And the world will be as one.