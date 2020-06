Quella telefonata di John Lennon ad Alan White degli Yes

Prima di diventare batterista degli Yes, Alan White ricevette una telefonata inaspettata da uno dei suoi idoli: John Lennon, che lo voleva con sé. Ecco cosa accadde.

Durante la sua lunga carriera, Alan White, storico batterista degli Yes, non ha disdegnato le collaborazioni con altri musicisti di spicco, soprattutto quando si trattava di idoli personali come John Lennon.

La collaborazione con Lennon cominciò addirittura prima che White diventasse un membro degli Yes, ingresso che si colloca nel 1972, quando White si unì alla band come sostituto di Bill Bruford (ve ne abbiamo parlato qua), per restarci ininterrottamente fino alla data presente.

Il tutto ebbe inizio con un'inaspettata telefonata da parte di Lennon in persona: