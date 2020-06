Come i Backstreet Boys tornarono insieme per NEVER GONE

Esattamente quindici anni fa usciva NEVER GONE, quinto album dei Backstreet Boys, pubblicato dopo quasi tre anni di silenzio da parte del gruppo. Ecco come avvenne la reunion:

Icone del pop e idoli degli adolescenti, i Backstreet Boys sono stati nominati sia da «Billboard» che da «Rolling Stone» "la più grande boyband di tutti i tempi". Il loro album NEVER GONE, il quinto pubblicato dalla band, uscì nel 2005, dopo quasi tre anni di progetti solisti.

I Backstreet Boys si formarono a Orlando, nel 1993 dall'incontro di Nick Carter, Howie D., Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson. I cinque raggiunsero la fama come una delle prime boyband nel 1996, quando pubblicarono il loro primo album, l'omonimo BACKSTREET BOYS. Il loro debutto fu singolare: avvenne infatti dapprima in Europa, mentre raggiunsero la fama negli Stati Uniti e in Canada solo l'anno successivo, con il loro secondo disco, BACKSTREET'S BACK.

Nel 2002, dopo aver pubblicato il suo primo GREATEST HITS, il gruppo decise di prendersi una pausa. In questo periodo, Brian ebbe il suo primo figlio, Kevin fu protagonista del musical Chicago, e tutti lavorarono come solisti.

Il gruppo non era però destinato a restare separato a lungo. Nel dicembre del 2003, l'Oprah Winfrey Show ospitò AJ McLean, che per la prima volta parlò in pubblico della sua dipendenza dall'alcol e dalla droga.

Fu un momento emozionante per i fan dei BSB, non solo per la confessioni di AJ, ma soprattutto perché il resto della band fece una sorpresa al loro compagno. Si presentarono infatti allo show per sostenerlo: si trattò della prima apparizione insieme della band dopo gli anni da solisti.