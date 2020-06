Neil Young: ascolta il brano inedito “Vacancy”

Esiste un disco che Neil Young aveva messo da parte nel 1975, perché troppo doloroso da riprendere in mano, ma che si prepara a pubblicare dopo quarantacinque anni: parliamo di HOMEGROWN, che vedrà finalmente la luce il 19 giugno.

Il musicista canadese ci regala oggi un'anticipazione, dopo Try, uscita il mese scorso e suonata in tournée tra il 2007 e il 2008. Vacancy, una delle sette tracce inedite tra le dodici del disco, si apre con un potente riff di chitarra, mentre Neil Young canta:

Who are you?

Where are you going to?

What's your name?

Why aren't you showin' through?