Sergio Endrigo e quel profondo legame con Mia Martini

Ad accomunare Mia Martini e Sergio Endrigo fu anche qualcos'altro: entrambi vennero accusati di essere iettatori, il che, nel mondo della musica, corrispondeva come sappiamo a una maledizione.

Le cause scatenanti per cui i due artisti si trovarono incollata addosso l'etichetta erano molto diverse. Nel caso di lei, ciò si dovette forse a un incidente stradale in cui restò coinvolta la sua band, a Cava de Tirreni, in Sicilia. Il giorno seguente, la stampa pubblicò le foto insanguinate degli spartiti della cantante. Una causa sufficiente a diffondere la superstizione: Mimì portava iella.

Nel caso di Endrigo invece, come spiega la figlia di lui, Claudia, ciò si doveva in parte al suo aspetto:

Non un allegrone. Durante un servizio, un fotografo gli disse: e adesso sorrida, per favore. E lui: sono cinque minuti che sto sorridendo.

In parte, invece, la fama di iettatore del cantautore derivò da una serie di spettacoli di Alighiero Noschese, che interpretava Endrigo circondato da carri funebri, corone mortuarie e ballerine vestite da vedove.

Anche le reazioni dei due di fronte all'accusa furono però molto diverse: Endrigo riuscì a risollevarsi e a recuperare la stima del mondo della musica: "Di’ a Noschese che se insiste con quelle imitazioni gli spacco la faccia".

Per Mia Martini, invece, le cose non andarono altrettanto bene. Si lasciò abbattere dalle dicerie, sprofondando nella solitudine. Ricorda Endrigo:

Impresari, discografici, colleghi: molti sogghignavano partecipando a quel gioco circolare di calunnie dettagliate, altri si dimostravano realmente impauriti dal contatto anche soltanto visivo con quella povera ragazza macchiata come dispensatrice di calamità... Per un artista equivale alla morte civile.

La stessa situazione viene descritta anche da Mimì, che ha raccontato spesso di porte sbattute in faccia, persone che la temevano e addirittura di un manager che la scongiurò di non partecipare a un festival, per timore che in sua presenza accadesse una qualche disgrazia.

Endrigo tentò sempre di risollevare Mimì dall'emarginazione in cui era caduta, come ha ricordato anche (non senza nascondere la rabbia nei confronti di tali superstizioni) nel 2003, in un'intervista con Michele Bovi, caporedattore della Rai: