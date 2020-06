Isley Brothers: le migliori cover di “Twist and Shout”

The Beatles

Nel 1963, i Beatles entrano in studio per registrare il loro primo album: PLEASE PLEASE ME. Per il loro LP devono incidere dieci canzoni (a cui si sarebbero poi aggiunte le quattro già uscite come singoli), impresa che riescono a compiere in meno di tredici ore.

Alla fine delle registrazioni manca solo un brano, e qualcuno propone Twist and Shout. La voce di Lennon è già provata dall'intensa sessione di registrazione, ma si butta lo stesso: beve un bicchiere di latte, manda giù un paio di caramelle per le gola e riprende a cantare. Ascoltando l'album, la voce secca è percepibile, ma l'effetto è decisamente rock. E pensare che, all'inizio, John Lennon si vergogna di quella performance:

Potevo cantare meglio di così, ma ora non mi dà più fastidio. Si può sentire un ragazzo un po' frenetico che fa del suo meglio.

L'album ha un successo enorme, e Twist and Shout non raggiunge il primo post in classifica solo perché è già occupato da un'altra canzone dei Beatles, Can't Buy Me Love.

Negli anni successivi, i Beatles interpreteranno Twist and Shout in varie occasioni, spesso per chiudere i loro concerti.