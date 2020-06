Via libera (in parte) ai concerti: ecco chi ricomincia stasera

Oggi 15 giugno ripartono anche i concerti, con le opportune precauzioni e le opportune limitazioni (non prive di polemiche). Ecco chi si esibirà stasera.

Concerti annullati, rimandati e polemiche su rimborsi e voucher (leggi qua cosa ha detto Paul McCartney). Far ripartire gli spettacoli dal vivo è tutt'altro che facile, soprattutto considerate le (giuste) regole a cui è necessario sottostare.

Tra limitazioni e forme di precauzione volte al contrasto del Coronavirus, c’è anche chi, da oggi, giorno che segna ufficialmente la ripartenza del mondo dello spettacolo, ha deciso di tornare a suonare dal vivo.

Le regole sono ferree: un massimo di 1.000 spettatori per gli eventi all'aperto, 200 per quelli al chiuso, nel rispetto di almeno un metro tra i presenti. In presenza di orchestra, inoltre, il direttore dovrà osservare una distanza di due metri e gli strumenti a fiato saranno posizionati a un metro e mezzo di distanza.

Sono diversi gli artisti italiani che torneranno a esibirsi già questa sera: Gianni Morandi sarà in scena alle 21 al Teatro Duse di Bologna, dove prima del lockdown era impegnato con la serie di concerti "Stasera gioco in casa". Il cantante di Monghidoro riabbraccerà (a distanza) il suo pubblico, con un evento a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Il live potrà essere seguito anche da chi non avrà la possibilità di accedere al Duse: verrà infatti trasmesso da Radio Bruno in diretta radiofonica e televisiva (canali 256 e 71 del digitale terrestre), sul sito e con tramite l'app dell'emittente.