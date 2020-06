Quando Jimi Hendrix bruciò la sua chitarra sul palco del Monterey Pop Festival

Quello di Jimi Hendrix fu un gesto diventato un simbolo, non solo nella musica degli anni Sessanta. Ecco cosa accadde.

Era il 16 giugno del 1967 quando ebbe inizio un festival che restò nella storia per la sua spettacolarità: il Monterey Pop Festival. A Monterey, cittadina della California, per tre giorni consecutivi si accalcarono circa 200.000 persone. Il prezzo del biglietto? Un dollaro, con tutti i fondi destinati in beneficienza.

Per molti, Monterey fu un diretto precursore di Woodstock: non solo per il tenore delle esecuzioni e degli artisti in scaletta, ma anche per il clima che si respirava, già pregno degli slogan che inneggiavano all'amore libero tipici del movimento hippie di quegli anni.

Non a caso il Monterey Pop Festival venne visto come uno dei momenti più alti della cosiddetta "Summer of Love", espressione coniata per designare proprio l'estate di quell'anno. Allora, la California era stata scelta come luogo di ritrovo da migliaia e migliaia di giovani devoti alla controcultura hippie.

Il festival nacque come controparte pop del Monterey Jazz Festival che si teneva nella stessa zona annualmente dalla fine degli anni 50, che aveva visto sfilare sul proprio palco moltissimi artisti di spicco come Louis Armstrong e Dizzy Gillespie e che si era più tardi trasformato in Monterey Folk Festival (ve ne abbiamo parlato qua).

Fra i nomi degli organizzatori della manifestazione troviamo anche quello di Paul Simon, la celebre metà del duo folk statunitense Simon & Garfunkel, che si esibì durante la prima giornata del festival.