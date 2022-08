Il primo LP con copertina illustrata che svoltò l’industria musicale

È esistito un tempo in cui i dischi non venivano protetti da colori sgargianti ma da semplici buste di cartone. Qual è stato il primo LP a rompere la regola?

Forse non tutti sanno che i dischi non hanno sempre avuto una copertina illustrata: inizialmente, infatti, i vinili erano contenuti in anonime buste molto simili fra loro che si differenziavano solo per la presenza del logo della casa discografica produttrice e per alcuni buchi centrali in corrispondenza della stampa del nome del disco e di quello del suo autore.

Un metodo certamente efficiente, in quanto la busta serviva a prevenire i danni accidentali al vinile e a proteggere i suoi solchi dall'accumulo di polvere che ne avrebbero causato il malfunzionamento.

In questo modo, però, non era facile riconoscere a colpo d'occhio fra molti vinili proprio quello dell'artista che si aveva voglia di ascoltare. Certo, lo si poteva identificare dal nome ma, come ci insegna la storia della pubblicità, è molto più facile individuare e tenere a mente un prodotto se questo ha caratteristiche particolari direttamente riconducibili a esso.

Così, nel 1939, il grafico Alex Steinweiss, che lavorava per una delle major più forti dell'epoca - la Columbia Records - decise di proporre ai suoi superiori quello che di lì a poco tempo sarebbe diventato lo standard per l'industria discografica: la copertina illustrata.

Per Steinweiss non fu facile convincere i suoi capi che si trattava di una mossa ponderata e vincente dato che, come in ogni ambito, non tutti sono disposti a rischiare ma, alla fine, il giovane grafico la spuntò e riuscì a vedere accettato il suo progetto.

Quale fu dunque il primissimo disco a essere messo in commercio con una copertina illustrata?

Si tratta di una raccolta di brani scritti dal pianista Richard Rodgers e dal paroliere Lorenz Hart dal titolo SMASH SONG HITS BY RODGERS & HART e pubblicata nel 1940.

Ecco, quindi, la prima copertina illustrata della storia della musica: