10 cover di canzoni più famose delle originali (parte II)

Santa Esmeralda, Don't let me be misunderstood (originale di Nina Simone)

Don't let me be misunderstood venne scritta da Bennie Benjamin, Gloria Caldwell e Sol Marcus per la cantante e pianista Nina Simone, che la registrò nel 1964. Tuttavia, la fama dell'originale è stata sicuramente superata da due delle sue cover.

La prima, in versione blues rock, è stata registrata dai The Animals nel 1965. La seconda, in chiave disco, è opera dei Santa Esmeralda. Quest'ultima interpretazione risale al 1977, ma acquistò popolarità anche nel 2003, quando venne inserita nella colonna sonora del cult di Tarantino Kill Bill.