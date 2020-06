Eurovision Song Contest 2021: ecco quando e dove si farà

Restano ancora molte perplessità, ma la conferma delle date è arrivata: ecco quando e dove si svolgerà la nota kermesse musicale.

La sessantacinquesima edizione dell'Eurovision Song Contest avrebbe dovuto svolgersi a Rotterdam, nei Paesi Bassi (in seguito alla vittoria dell'olandese Duncan Laurence lo scorso anno), dal 12 al 16 maggio.

La cancellazione dell'evento a causa della pandemia da Coronavirus e la sua sostituzione con il programma "Europe shine a light" non ha frenato gli organizzatori, che si sono già messi al lavoro per l'edizione del 2021.



Le certezze, al momento, sono molto poche. Resta però confermata la sede ospitante, Rotterdam, e si aggiungono le date: le due semifinali del festival si terranno il 18 e il 20 maggio 2021, mentre la finale è fissata pochi giorni dopo, il 22 maggio.

L'annuncio ufficiale è stato accompagnato da alcune dichiarazioni da parte degli organizzatori, tra cui quella del supervisore esecutivo, Martin Österdahl:

È di vitale importanza che l'Eurovision ritorni l’anno prossimo e siamo lieti di avere l’impegno necessario dei nostri membri nei Paesi Bassi per portare questo show così amato dal pubblico di tutto il mondo.

Chi saranno i cantanti in gara nella prossima edizione dell’Eurofestival? Difficile dirlo oggi. Per l'Italia, come sappiamo, quest'anno avrebbe dovuto gareggiare Diodato con la sua Fai rumore, vincitrice del Festival di Sanremo 2020. Non è chiaro se potremo vederlo sul palco, così come non sappiamo se chi avrebbe dovuto partecipare alledizione di quest'anno è da considerarsi automaticamente qualificato a quella del 2021.

La musica, gli artisti, i fan, la competizione e il carattere internazionale messi insieme sono ciò che rende così speciale l'Eurovision. Ora abbiamo un anno per esplorare tutti gli scenari nei dettagli.

Non ci resta che aspettare. Vi consigliamo intanto di ripassare cosa successe durante la prima edizione della manifestazione, magari dopo aver ascoltato la canzone vincitrice del 2019: