“Alone Together”: il 21 giugno Jean-Michel Jarre terrà il primo concerto nella realtà virtuale

"Alone Together", creata su misura da Jarre, è un'esibizione dal vivo nella realtà virtuale, trasmessa simultaneamente su piattaforme digitali. Tutti i dettagli:

I concerti dal vivo ci mancano, eccome. Ma sempre più spesso (soprattutto nel periodo di crisi che stiamo vivendo) le nuove tecnologie ci possono aiutare a creare o trovare una nuova modalità di espressione artistica, produzione e distribuzione della musica. E se l'incontro reale tra artista e pubblico resta irripetibile, perché non aiutarci con la realtà virtuale, la realtà aumentata o l'intelligenza artificiale?

Ci ha pensato il musicista francese di fama internazionale Jean-Michel Jarre. Tramite il suo avatar, Jarre si esibirà dal vivo, in anteprima mondiale, in un mondo virtuale appositamente progettato, accessibile a tutti. L'evento si chiama Alone Together e verrà trasmesso simultaneamente domenica 21 giugno alle 21.15 su piattaforme digitali, in 3D e 2D.

Sino ad oggi, tutte le performance musicali virtuali sono sempre state pre-prodotte e ospitate in mondi digitali preesistenti. In questa occasione, tuttavia, Jarre presenterà il suo evento nel suo mondo virtuale personalizzato e tutti potranno condividere l'esperienza online tramite PC, tablet, smartphone o in totale immersione attraverso cuffie VR interattive.

L'evento riconferma Jean-Michel Jarre come pioniere assoluto della musica grazie alle sue idee in materia di nuove tecnologie, a cominciare dal suo eccezionale uso di sintetizzatori (tra cui il Minimoog, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo) e il Fairlight CMI, come emerge in molti dei suoi lavori: