Quell’album prog degli Harmonium fra i 50 migliori di tutti i tempi

L'album fu anche un grande punto di svolta per la band dato che, ai tre membri originari, se ne aggiunsero altri due: Pierre Daigneault (ai flauti, sax e clarinetto) e Serge Locat (al piano e sintetizzatore).

L'album venne visto fin da subito come un capolavoro della musica quebecchese e, nel 2015, venne inserito da «Rolling Stone» nella propria classifica sui 50 migliori album prog di tutti i tempi: un bel trentaseiesimo posto. Il noto periodico a tema musicale giustifica questa scelta definendo l'album come "La vetta più alta dell'intero movimento folk-prog".

Dopo LES CINQ SAISONS, il gruppo continuò a perseguire quel sound prog così ricercato e allo stesso tempo amato dal pubblico che li aveva distinti sulla scena canadese.

Nel 2007, inoltre, la band si guadagnò tre posizioni (per i loro rispettivi tre album) nel libro del giornalista canadese Bob Mersereau The Top 100 Canadian Albums. Piccola chicca: gli Harmonium furono gli unici autori di testi in lingua francese a essere citati (fatta eccezione per Jean-Pierre Ferland).

Insomma, fu un successo a tutto tondo. La band, sicuramente, era stata premiata per le sue sperimentazioni, per la sua intuizione e il suo coraggio. Un coraggio dimostrato portando avanti l'idea di scrivere nella lingua madre, nonostante il mercato musicale di quel periodo fosse già proiettato verso l'inglese come "lingua globale".