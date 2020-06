“Another Day”: il primo singolo di Paul McCartney che non piacque a John Lennon

L'impronta femminile del brano si deve sicuramente anche al contributo della moglie di Paul, Linda. Fu lei a realizzare le armonie vocali del pezzo e, inoltre, Another Day fu accreditato a "Mr and Mrs McCartney". La volontà dell'artista infatti era quella di creare uno stile che fosse tutto loro: "Volevo un nostro sound".

Questa collaborazione intellettuale tra marito e moglie non era estranea nemmeno a John Lennon, che più volte collaborò con Yōko Ono per la realizzazione dei propri brani (ne abbiamo parlato qua). Eppure, proprio John Lennon fu uno dei più duri critici del singolo di McCartney.

Infatti, anche se il brano raggiunse il successo sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti, in cui scalò ogni classifica, non convinse l'ex frontman dei Beatles, che ne criticò lo stile troppo pop. In realtà, McCartney all'epoca stava lavorando per trovare la propria voce e un proprio sound, insomma, per trovare la propria identità fuori dal gruppo.

Il parere di Lennon non tardò a raggiungerlo, e lo fece attraverso uno dei suoi più grandi successi, l'album IMAGINE. Nella canzone How Do You Sleep, presente nel disco, egli inserì questi versi:

The only thing you done was Yesterday,

and since you're gone you're just Another Day.

Le parole di John Lennon parlano chiaro. Con un abile gioco di parole paragona Yesterday, brano composto da McCartney per i Beatles, al più recente Another Day. Inutile dire che, secondo lui, il nuovo brano non regge il confronto.

Nonostante il parere di Lennon, McCartney suonò la canzone molte volte dal vivo, e il singolo è stato inserito in diverse delle sue "best-of" compilation.