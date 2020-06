La guerra fredda dei concerti: quando Michael Jackson suonò a Berlino Ovest

Iniziò così quella che viene chiamata la guerra fredda dei concerti: ogni volta che nella Berlino federale si organizzavano eventi dal vivo, l'altro lato della città allestiva degli show in contemporanea, in modo da distogliere l'attenzione dei cittadini. Sorgeva però un problema: lo Stato doveva concedere una licenza agli artisti internazionali per suonare a Berlino Est, ma solo se essi dimostravano di fare musica innocua. Il rock, si capisce, era tutto meno che innocuo.

Così, quando a un anno di distanza venne programmato il concerto di Michael Jackson a Berlino Ovest (il giorno precedente si erano esibiti anche i Pink Floyd) la Stasi si trovò a dover affrontare di nuovo il problema. Temeva infatti che i giovani si ammassassero davanti alla Porta di Brandeburgo per ascoltare il concerto dall'altra parte, e che quindi sorgessero scontri tra i ragazzi e la polizia.

La prima soluzione che si propose prevedeva di installare uno schermo lontano dal confine, sul quale si sarebbero riprodotti spezzoni di concerti passati di Michael Jackson, spacciandoli per lo show che contemporaneamente si sarebbe tenuto a ovest.

Tale soluzione venne presto abbandonata a favore di una proposta assai più attraente. La DDR organizzò il più grande festival musicale che Berlino Est ricordi. Bryan Adams, James Brown, the Wailers e Joe Cocker, questi i nomi degli ospiti, insieme ad alcune band della Germania orientale. Il festival si tenne presso il velodromo di Weissensee, molto distante dal Muro. Il mese successivo, sullo stesso palco, nel cuore della DDR, Bruce Spingsteen avrebbe cantato Born in the USA.