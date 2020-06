Quel brano degli Emerson, Lake & Palmer che diventerà un film sci-fi

Per raccontare ciò, gli ELP dividono la loro lunga suite in tre parti chiamate impressions (la prima impression è a sua volta divisa in due parti). La storia narrata è molto vaga: non esiste un significato univoco del testo, che resta aperto a diverse interpretazioni.

La prima impression inizia con la descrizione di un mondo cupo, di questa società post-industriale nella quale si svolgeranno i fatti raccontati. Come dicevamo, l'umanità è stata quasi completamente soggiogata ed è caduta in disgrazia per la gioia delle macchine che hanno sostituito in tutto e per tutto l'uomo. La seconda parte della prima impression si concentra invece su alcune "reliquie", simboli del vecchio mondo che fanno parte di una parata carnevalesca.

La seconda impression, invece, è un intermezzo del tutto strumentale basato principalmente su piano, basso e batteria.

Infine, la terza e ultima impression racconta di una guerra iniziata fra macchine e umani. Il risultato è interpretabile in modi diversi: alcuni pensano che il racconto finisca con la vittoria degli umani e il loro ritrovato dominio sul mondo mentre altre visioni, completamente opposte, attribuiscono la vittoria della guerra alle macchine che lasciano vivere gli umani solo per il gusto di vederli soffrire. La terza e ultima interpretazione vede infine l'umanità vincere la guerra proprio con l'aiuto delle macchine con l'amara scoperta, però, di essere stata manipolata.

Ecco spiegata, in breve, una delle opere più complesse degli ELP. Arriviamo, così, al febbraio di quest'anno quando la casa produttrice statunitense Radar Pictures ha annunciato che sono in programma le riprese di un film di genere sci-fi ispirato dalla storia raccontata in Karn Evil 9. Alla produzione del film collaborerà anche Ted Field, produttore che vanta nella propria filmografia pezzi cult come Jumanji.

Insomma, le premesse per assistere alla creazione di un capolavoro ci sono tutte. Resta solo da aspettare l'annuncio della data di uscita del film che, per il momento, resta ancora ignota.