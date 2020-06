Torna la musica live e torna “RTL 102.5 Power Hits Estate”. Tutti i dettagli:

La musica dal vivo riparte e ha una data e un luogo precisi: il 9 settembre, all'Arena di Verona. Tra gli ospiti, Zucchero, Biagio Antonacci e Gianna Nannini.

Non c'è estate senza radio e non c'è estate senza tormentone. L'evento che da anni decreta il "tormentone dell'estate" non si ferma nemmeno davanti alla pandemia. Grazie infatti a RTL 102.5, la musica live tornerà a risuonare all'Arena di Verona, il 9 settembre.

“RTL 102.5 POWER HITS ESTATE”, in diretta da Verona, vedrà la partecipazione di Mara Maionchi, "garante" dell'evento come "Regina della Musica". Ad affiancarla, i conduttori Angelo Baiguini, La Zac e Fabrizio Ferrari. Tra le "Special Guests" che hanno già confermato la loro partecipazione ci saranno Zucchero, Gianna Nannini e Biagio Antonacci.

Un evento unico che si preannuncia irripetibile: i molti artisti protagonisti dell’estate 2020 si alterneranno infatti sul palco davanti a una platea vuota, dando la possibilità di vedere l’Arena di Verona come mai prima d’ora. Il pubblico, anche se idealmente, non mancherà: sarà infatti presente attraverso la radio e la televisione (canale 736 di Sky e 36 del DTT), attraverso il sito e i canali social di RTL. Un pubblico che, nonostante tutto, si prevede più numeroso di quello che potrà contenere l’Arena.

Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, ha così annunciato questa mattina il “POWER HITS ESTATE 2020” in diretta su RTL 102.5: