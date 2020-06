Lionel Richie reinterpreta “We Are the World” per il Coronavirus

We Are the World è un inno di speranza nel futuro che ancora oggi, trentacinque anni dopo la sua registrazione, ci fa sentire uniti. Ecco in quali occasioni venne eseguita.

There comes a time

When we heed a certain call

When the world must come together as one

There are people dying

Oh, and it's time to lend a hand to life

The greatest gift of all

Arrivano momenti, recita la famosissima canzone, in cui il mondo si deve unire per superare momenti duri. Ci sono state tre occasioni, in particolare, in cui We Are the World venne reinterpretato, per lanciare un messaggio di speranza universale. L'ultimo risale a pochi mesi fa.

1885: la carestia in Etiopia

Nel 1985 l'Etiopia affrontava una disastrosa carestia. Così, il musicista e attivista statunitense Harry Delafonte decise di realizzare un brano i cui proventi fossero destinati ai bambini etiopi. Al progetto parteciparono Lionel Richie e Michael Jackson che, entusiasti, scrissero il testo di We Are the World (qua per leggere tutta la storia).

Alla prima registrazione del brano parteciparono tantissimi artisti, uniti da un unico scopo: sostenere l'Africa. Ray Charles, Bruce Springsteen, Tina Turner, Stevie Wonder, Bob Dylan... E la lista potrebbe andare avanti.