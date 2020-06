Perché vedere il film dedicato a Brian Wilson dei Beach Boys?

Il film si concentra soprattutto sul ruolo che i disturbi mentali (in particolare la schizofrenia) ebbero nella vita e nella produzione artistica di Wilson e che lo portarono sull'orlo del baratro diverse volte fra gli anni 60 e gli anni 80.

I due periodi di tempo specifici indagati dal film sono in primo luogo quello che vide Wilson occupato con la produzione dell'album PET SOUNDS del 1966 quando la band era all'apice della propria carriera. In secondo luogo, si parla del percorso terapeutico dell'artista, arrivato al culmine negli anni 80 mentre, oramai lontano dal palcoscenico, Wilson era sotto il controllo del celebre e discusso medico Eugene Landy.

L'album del quale si parla nel film, PET SOUNDS appunto, costituì una vera e propria svolta per la band che si distaccò dal sound ricercato fino a quel momento per introdurre diverse novità che, pare, abbiano addirittura messo in crisi il gruppo perché ritenute troppo distanti dal lavoro fatto in precedenza.

Nonostante ciò, l'album è tutt'oggi visto da molti come una vetta nella discografia dei Beach Boys (leggi qua come andò la reunion del gruppo, nel 2012) e, addirittura, come uno degli album pop-rock meglio riusciti di sempre.