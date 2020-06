Gli esordi di Lana Del Rey: i demoni dietro a BORN TO DIE

Con Videogames, Lana Del Rey incantò il suo pubblico per la prima volta, non solo grazie alla sua indubbia bellezza, ma soprattutto per via delle atmosfere malinconiche e tragicamente romantiche, i testi cupi e i tempi lenti. Proprio per queste caratteristiche la cantante è considerata una degli esponenti dell'Hollywood Sadcore.

Atmosfere e testi che ritroviamo anche nell'album BORN TO DIE.

Come take a walk on the wild side

Let me kiss you hard in the pouring rain

You like your girls insane

So choose your last words, this is the last time

'Cause you and I, we were born to die.

"Perché tu ed io siamo nati per morire", queste le parole che la cantante nel brano rivolge al suo amante, e che daranno anche il titolo all'album. Una personalissima interpretazione del carpe diem, che la spinge a vivere la vita al massimo, a ridere, a baciarsi sotto la pioggia, sempre spinta da quell'incrollabole consapevolezza: we were born to die.

Ma quali demoni si nascondono dietro i testi della diva dell'indie pop? Secondo quanto lei stessa dichiarò, fu la presa di coscienza (avvenuta in giovanissima età) che i suoi genitori erano prima o poi destinati a morire a spingerla verso l'alcol all'età di soli quindici anni. Sviluppò a quest'età una vera e propria dipendenza, tanto che fu mandata alla Kent School per essere curata. Qui, durante quello che ricorda essere il periodo più brutto della sua vita, trovò l'ispirazione per alcuni testi di BORN TO DIE.

Oggi la cantante ha superato la dipendenza: