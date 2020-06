Quando Little Richard assoldò (e poi licenziò) Jimi Hendrix

L'1 marzo 1964 Little Richard assoldò un giovane Jimi Hendrix per la sua band di supporto. Sfortunatamente, poi, qualcosa andò storto.

Nel 1964 Little Richard (di cui vi abbiamo parlato qua) era già The Original King of Rock 'N' Roll. Aveva raggiunto il successo negli anni Cinquanta ma poi, nel 1957, aveva lasciato il mondo della musica per iscriversi all'Università e diventare predicatore.

Oltre alla sua conversione al Cristianesimo, una delle cause del suo abbandono del music business proprio nel momento di massimo successo era stato sicuramente il razzismo con cui doveva fare i conti, soprattutto negli Stati del sud degli Stati Uniti. Non solo il rock 'n' roll non era visto di buon occhio, soprattutto se a suonarlo era un uomo di colore, ma sicuramente a scioccare era anche il look di Little Richard: il trucco e gli abiti sgargianti.

Nel 1962, aveva deciso però di ritornare sul palco, per cercare di recuperare la sua precedente fama.

Ecco che, due anni dopo, assoldò un giovane Jimi Hendrix per far parte della sua band di supporto, i Little Richard and the Royal Company. Hendrix aveva iniziato la sua carriera suonando in un circuito di pub locali frequentati da afroamericani, il Chitlin' Circuit.

Successivamente era stato ingaggiato dagli Isley Brothers: si trattò del suo primo ingaggio importante, e di un periodo fondamentale di formazione per il chitarrista. Tuttavia, proprio con la band iniziò a emergere un lato della sua personalità che sarebbe diventato sempre più preponderante: quello di leader e performer, che fatica a restare sullo sfondo.