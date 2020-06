Johnny Cash e June Carter: un’iconica storia d’amore

Da quell'incontro nel 1961 iniziò la collaborazione tra June Carter e Johnny Cash, che prima ancora di essere marito e moglie trovarono una profonda intesa sul piano musicale e professionale. Lei iniziò a seguire Cash nel suo tour per l'America, condividendo per la prima volta lo stesso palco.

Per comprendere cosa doveva provare June Carter in quel periodo, profondamente cristiana e proveniente da una famiglia perbene, sposata ma inevitabilmente attratta da un uomo consumato dalle sue dipendenze, ci viene in aiuto un brano scritto all'epoca proprio da lei stessa: (Love's) Ring of Fire. La canzone venne incisa dalla sorella di June, Anita, ma divenne celebre anche la reinterpretazione proprio di Johnny Cash.

I fell into a burnin' ring of fire

I went down, down, down

And the flames went higher,

And it burns, burns, burns,

The ring of fire, the ring of fire