Edoardo Vianello: il re italiano delle hit estive

E fu proprio l'ironia la carta vincente del cantautore che, insieme a Jimmy Fontana, Nico Fidenco e Gianni Meccia, fa parte di quella che sarebbe poi stata chiamata la "scuola romana", in contrapposizione alla già esistente scuola genovese che prevedeva la produzione di testi più introspettivi e meno incentrati sul divertimento.

Ma torniamo alla sopracitata estate del 1962. Fu in quel momento che Vianello riuscì a sfondare con i due tormentoni estivi rimasti, ancora oggi, nella memoria collettiva. Parliamo di Pinne fucile ed occhiali e di Guarda come dondolo, rispettivamente lato A e lato B del 45 giri pubblicato da Vianello nel 1962.

Ad accrescere la loro già immensa fama, entrambi i brani vennero inseriti nella colonna sonora del film cult del 1962 Il sorpasso di Dino Risi.

Per altro, le orchestrazioni dei dischi di Vianello in quegli anni erano curate dal premio Oscar Ennio Morricone che, nel caso del 45 giri in questione, si occupò dell'arrangiamento e dell'inserimento di alcuni "effetti speciali" come i suoni acquatici presenti nei brani.

Mentre il cantautore spegne oggi 82 candeline, lo ricordiamo con il videoclip di Pinne fucile ed occhiali. Chissà, potrebbe tornare a illuminare le nostre estati proprio come fece quasi sessant'anni fa.