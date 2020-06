Tears for Fears: come nacque il singolo “Mad World”?

A colpire il cantante, fu il testo della canzone. Canzone che, come spesso accadeva ai brani scritti da Roland, parlava di disagio adolescenziale. Entrambi i componenti del gruppo erano infatti accomunati da aver avuto un'infanzia complicata, segnata soprattutto da padri assenti.

Tuttavia, l'infanzia è pur sempre felice se paragonata al senso di disillusione e alienazione che il brano comunica, dovuto al passaggio all'età adulta. Il mondo è matto, mad world: l'esistenza non ha significato, è solo il ripetersi di una vuota quotidianità, di visi consumati.

Anche i compleanni, dunque, da bambini tanto attesi e festeggiati, si svuotano delle emozioni originali, e si limitano a scandire il corso del tempo. Happy Birthday, Happy Brithday. Per questo sono i sogni che abbiamo avuto da piccoli, illimitati, la cosa migliore che abbiamo posseduto. Solo che ce ne siamo accorti troppo tardi. Mad world.

In un'intervista con «The Guardian», Curt Smith ha dichiarato:

Un brano del genere, lo capiamo bene, è immortale. Le sue parole si rivelano attualissime in ogni epoca e contesto storico. Enorme successo riscosse anche la sua cover ad opera di Michael Andrews e Gary Jules, realizzata nel 2001, a quasi vent'anni di distanza dalla pubblicazione dell'originale, per il film Donnie Darko (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

And I find it kinda funny, I find it kinda sad

The dreams in which I'm dying are the best I've ever had

I find it hard to tell you, I find it hard to take

When people run in circles it's a very very

Mad world, mad world