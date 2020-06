Guarda Dave Grohl e Paul McCartney suonare “insieme” un gospel

Paul McCartney, Dave Grohl, Dave Matthews e tanti altri si sono riuniti a supporto della Preservation Hall Jazz Band, istituzione della musica di New Orleans.

Il 21 giugno, in occasione della Festa Mondiale della Musica, artisti di tutto il mondo si sono esibiti suonando, manifestando, ma anche stando in silenzio davanti alla crisi mondiale che ha coinvolto in maniera particolare il mondo dello spettacolo.

Nel weekend, abbiamo assistito inoltre "virtualmente" a un evento davvero insolito. Alcuni dei grandi nomi della musica internazionale si sono riuniti infatti in live streaming per il Round Midnight Preserves, organizzato dalla Preservation Hall Jazz Band, istituzione del jazz di New Orleans.

Lo spettacolo, che ha unito materiale precedentemente registrato, conservato dalla Preservation Hall, a show dal vivo, ha visto protagonisti nomi del calibro di Paul McCartney, Dave Grohl, Dave Matthews, Elvis Costello.

Dave Grohl e Paul McCartney (ripassa qua il suo primo singolo), in particolare, hanno dato vita a una versione un po' improvvisata e divertentissima del famosissimo gospel When the Saints Go Marching In.

L'ex Nirvana e frontman dei Foo Fighters si è cimentato con un tamburello, mentre Paul McCartney ha dato il meglio di sé con la tromba. Insieme a loro (naturalmente ciascuno a casa propria) c'erano anche Irma Thomas, Elvis Costello, Dave Matthews, Jim James dei My Morning Jacket, The Night Sweats e Nathaniel Rateliff.

Lo show non si è fermato. Grohl ha duettato anche con il sassofonista e clarinettista Charlie Gabriel della Jazz Band, interpretando Come With Me. Inoltre, l'ex Nirvana ha parlato della registrazione della canzone dei Foo Fighters In the Clear con la Preservation Hall Jazz Band, suonando inoltre una versione in solitaria di Best Of You.

Guarda qui il video della performance speciale di Dave Grohl e Paul McCartney.