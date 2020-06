Mick Fleetwood: l’anima dei Fleetwood Mac

L'album è conosciuto anche con il semplice nome della band, FLEETWOOD MAC e, nella sua prima versione, contiene dodici pezzi principalmente blues-rock tra brani originali e cover.

L'album diede al gruppo un successo immediato, soprattutto nel Regno Unito, dove arrivò alla quarta posizione in classifica, un traguardo non da poco considerando che si trattava del primissimo lavoro.

La genesi del disco è piuttosto particolare: la registrazione di alcuni brani risale all'aprile del 1967 quando John Mayall dei John Mayall & the Bleasbreakers permise al suo collega Peter Green di utilizzare lo studio di registrazione nel quale la band stava provando. Ne venne fuori una prima canzone strumentale dal titolo Fleetwood Mac. Quello stesso giorno vennero registrate altre tre canzoni: First Train Home, Looking For Somebody e No Place to Go.

Nell'augurare un buon compleanno a Mick Fleetwood, di cui vi abbiamo parlato anche in questo articolo, vi proponiamo alcuni spezzoni di esibizioni live dalla band eseguite fra il 1968 e il 1970.